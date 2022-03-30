Окупанти вирили окопи у "Рудому лісі" – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і скаржаться на здоров'я, - СтратКом ЗСУ

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Абсурдність цієї ситуації в тому, що рашистські вояки не усвідомлюють того, що самі зазнають найбільшого опромінення. Зокрема, вони вирили собі окопи у «Рудому лісі» – найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони. «Рудий ліс» вважається настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції. Російські військові вже скаржаться родичам, що отримують опромінення, а командування цей факт ігнорує. Більше того, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупаційне командування продовжує акумулювати сили в районі Чорнобильської АЕС та Зоні відчуження. Тому можна стверджувати, що таємна операція Путіна під кодовою назвою “Сніжок 2” триває… Тож побажаємо учасникам нового путінського ядерного “експерименту” копати у “Рудому лісі” максимально глибокі окопи та набиратись «сил»", - пишуть у відомстві.

Довідково. Операція "Сніжок" була проведена 14 вересня 1954 року в СРСР на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області. Тоді вперше на загальновійськових навчаннях застосували ядерну зброю. Керівництво навчаннями доручили першому заступнику міністра оборони маршалу Радянського Союзу Георгію Жукову, а суворо засекреченій акції дали кодову назву – операція “Сніжок”. Суть навчань полягала у відпрацюванні можливостей прориву оборони противника з використанням ядерної зброї. За офіційними даними, на навчання було залучено 45 тисяч осіб та кілька тисяч одиниць різноманітної військової техніки.



О 9 годині 34 хвилини з літака Ту-4 скинули плутонієву бомбу з тротиловим еквівалентом 40 – 60 кілотонн. Через 5 хвилин після вибуху почалася артпідготовка, потім бомбардувальники, яких супроводжували винищувачі, нанесли удар з повітря. При цьому частина літаків пройшла через радіоактивну хмару. До епіцентру вибуху рушили підрозділи радіаційної розвідки. Ну а потім через район атомного вибуху рушили й військові колони. Окрім протигазів, ніякого спецзахисту у бійців не було. Хоча й протигази солдати знімали, бо довго в них знаходитись було неможливо. Дозу опромінення отримали всі, окрім високого начальства, звичайно ж. Практично для всіх 45 тисяч військових, котрі брали участь в навчаннях, вони закінчились трагічно. Близько двох третин померли вже через кілька років, інші були приречені жити в муках. У тих небагатьох, хто залишився живим, народжувались хворі діти. Від радіації також постраждали понад 10 тисяч мирних громадян – жителів ближніх сіл та присілків.

Нагадаємо, міністр енергетики України вважає, що МАГАТЕ має більше сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників

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