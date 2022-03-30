МАГАТЕ має сприяти виведенню російських найманців з усіх захоплених ядерних об’єктів та міст-супутників, - міністр енергетики України

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми розраховуємо на провідну роль і сильний голос МАГАТЕ у поясненні наслідків ядерної небезпеки для міжнародної спільноти і просимо чинити можливий тиск на Росію для виведення її військ та звільнення від боєприпасів усіх захоплених українських ядерних об’єктів і міст-супутників. Також важливо обмежити доступ російських працівників до файлів України", – наголосив він.

Галущенко вважає, що представники РФ мають бути позбавлені можливості брати участь в інспекційній діяльності, місіях і службах МАГАТЕ, принаймні на території тих країн, які ввели санкції проти Росії.

"Після закінчення війни Україна покладатиметься на чисту й безпечну ядерну енергію та новітні технології. Ми розраховуємо на продовження співпраці з агентством", – додав міністр.

Відзначимо, що сьогодні, 30 березня, відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенко на Южно-Українській АЕС з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі

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