Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України

Про це повідомляє Енергоатом.

"На порядку денному обговорення питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки на захоплених російськими військами Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові не постраждав, – МАГАТЕ

Також разом з Міністром енергетики України Германом Галущенко, керівником ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим гендиректор МАГАТЕ обговорить питання підтримки з боку Агентства ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних об‘єктів, матеріалів та відходів й інших джерел випромінювання в Україні у зв‘язку зі збройною агресією РФ.

Нагадаємо, вчора 29 березня, в Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Мета візиту – провести з високопосадовцями перемовини щодо надання зі сторони МАГАТЕ термінової допомоги у встановленні безпеки ядерних об'єктів і попередженню ризику аварій на них. Колишній міністр охорони навколишнього середовища України Юрій Костенко вважає, що МАГАТЕ повинно взяти під повний контроль роботу захоплених окупантам ЧАЕС та ЗАЕС, щоб уникнути аварійних ситуацій

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb