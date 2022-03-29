Ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові не постраждав, – МАГАТЕ
Невелика кількість ядерного матеріалу, що зберігається в дослідницькому об'єкті "Джерело нейтронів" у Харкові, не постраждала під час обстрілу російських військ
Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.
Невелика кількість ядерного матеріалу на дослідницькому об’єкті "Джерело нейтронів" у Харкові залишилася не пошкодженою після обстрілу з боку російських військ.
"Україна сповістила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ядерний дослідницький об'єкт в Харкові отримав додаткові пошкодження після того, як потрапив під повторний обстріл кілька днів тому, але його невелика кількість ядерного матеріалу залишилася не пошкодженою", – йдеться в повідомленні.
У МАГАТЕ зазначили, що ядерний об’єкт, який раніше вже постраждав від російських обстрілів, використовувався для проведення досліджень та розробок, а також для виробництва радіоізотопів для медичних та промислових цілей.
"Його ядерний матеріал є підкритичним – не може бути ядерної ланцюгової реакції – і запас радіоактивних матеріалів невеликий", – додають у повідомленні.
- З початку нового вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".
- Повідомляли, що 28 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові знову потрапила під обстріли російських військ.
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