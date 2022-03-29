Ядерний матеріал на "Джерелі нейтронів" у Харкові не постраждав, – МАГАТЕ

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.



Невелика кількість ядерного матеріалу на дослідницькому об’єкті "Джерело нейтронів" у Харкові залишилася не пошкодженою після обстрілу з боку російських військ.

"Україна сповістила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що ядерний дослідницький об'єкт в Харкові отримав додаткові пошкодження після того, як потрапив під повторний обстріл кілька днів тому, але його невелика кількість ядерного матеріалу залишилася не пошкодженою", – йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зазначили, що ядерний об’єкт, який раніше вже постраждав від російських обстрілів, використовувався для проведення досліджень та розробок, а також для виробництва радіоізотопів для медичних та промислових цілей.



"Його ядерний матеріал є підкритичним – не може бути ядерної ланцюгової реакції – і запас радіоактивних матеріалів невеликий", – додають у повідомленні.

З початку нового вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".

Повідомляли, що 28 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові знову потрапила під обстріли російських військ.

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