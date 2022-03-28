У Харкові вчергове обстріляли ядерну установку фізико-технічного інституту
28 березня ядерна установка "Джерело нейтронів" фізико-технічного інституту в Харкові потрапила під обстріли російських військ
Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.
"За інформацією експлуатуючої організації 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що будівлі та інфраструктура, які розташовані на території інституту, у тому числі і установка, зазнали серйозних пошкоджень.
"Детально оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку у даний час неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються у районі розташування установки", - зазначили у інспекції.
У Держатомі вкотре наголосили, що установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій та продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
- З початку нового вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".
- Востаннє установку обстріляли 26 березня.
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