У Харкові вчергове обстріляли ядерну установку фізико-технічного інституту

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.



"За інформацією експлуатуючої організації 28.03.2022 року приблизно о 14:00 ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що будівлі та інфраструктура, які розташовані на території інституту, у тому числі і установка, зазнали серйозних пошкоджень.



"Детально оцінити масштаби пошкоджень та їх вплив на ядерну та радіаційну безпеку у даний час неможливо через інтенсивні бойові дії, які не припиняються у районі розташування установки", - зазначили у інспекції.



У Держатомі вкотре наголосили, що установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій та продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

З початку нового вторгнення російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".

Востаннє установку обстріляли 26 березня.