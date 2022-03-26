Росія знову обстріляла ядерну установку фізико-технічного інституту в Харкові

Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України у Facebook.



"За інформацією експлуатуючої організації 26.03.2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли. Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки", - йдеться у повідомленні.

У Держатомі вкотре наголосили, що установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій та продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

З початку війни російські війська неодноразово обстрілювали ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут". Там розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів".