В Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі для перемовин щодо ядерної безпеки
Мета приїзду в Україну очільника МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі - ініціювання оперативного встановлення безпеки на ядерних об'єктах
Про це повидідомило МАГАТЕ.
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі перебуває в Україні та планує провести з високопосадовцями перемовини щодо надання зі сторони МАГАТЕ термінової допомоги у встановленні безпеки ядерних об'єктів і попередженню ризику аварій на них.
"Мета візиту гендиректора - ініціювання оперативного встановлення безпеки ядерних об'єктів України", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, МАГАТЕ може відправити експертів на пріоритетні об'єкти, доставляти життєво важливі матеріали для безпеки і охорони їх, у тому числі обладнання для моніторингу і аварійного реагування.
Нагадаємо, Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ через ядерний тероризм.
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