В Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі для перемовин щодо ядерної безпеки

Про це повидідомило МАГАТЕ.



Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі перебуває в Україні та планує провести з високопосадовцями перемовини щодо надання зі сторони МАГАТЕ термінової допомоги у встановленні безпеки ядерних об'єктів і попередженню ризику аварій на них.



"Мета візиту гендиректора - ініціювання оперативного встановлення безпеки ядерних об'єктів України", – йдеться у повідомленні.



Зокрема, МАГАТЕ може відправити експертів на пріоритетні об'єкти, доставляти життєво важливі матеріали для безпеки і охорони їх, у тому числі обладнання для моніторингу і аварійного реагування.



Нагадаємо, Україна домагається виключення Росії з МАГАТЕ через ядерний тероризм.





