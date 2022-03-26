МАГАТЕ повинно взяти ситуацію з захопленням ЧАЕС ТА ЗАЕС під свій контроль, щоб уникнути катастрофи, - Костенко
Колишній міністр охорони навколишнього середовища України Юрій Костенко вважає, що МАГАТЕ повинно взяти під повний контроль роботу ЧАЕС та ЗАЕС, щоб уникнути аварійних ситуацій
Про це він заявив в ефірі Еспресо TV
“Я декілька разів вже робив відповідні заяви та звинувачував бездіяльність МАГАТЕ. МАГАТЕ в першу чергу повинні були підняти проблематику захоплення українських АЕС на світовий рівень. З іншого боку, МАГАТЕ довгий час робили заспокійливі заяви, що нічого особливого не сталось на ЧАЕС та ЗАЕС”, - пояснив Костенко
Костенко наголосив, що втрата системи моніторингу та енергозабезпечення ЧАЕС є загрозою створення вибухової суміші, яка рознесе радіоактивні відходи на велику територію.
“На ЧАЕС є загроза утворення вибухової суміші радіоактивних відходів. Схожа аварія була в СРСР, яка називалась Киштимська радіаційна аварія. Хоча масштаби тої аварії СРСР приховував, відомо, що були забруднені великі території з населенням понад 300 тис. людей. Те, що відбувається на ЧАЕС загрожує не тільки Україні, а й Білорусі та Росії”, - зазначив Костенко.
- Нагадаємо, 24 березня в Енергоатомі повідомили, що на тимчасово окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти, щоб зняти фейк про роботу станції та приховати витоки радіації
- 23 березня у МАГАТЕ повідомили, що у Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС відбуваються лісові пожежі, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі
- На ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції.
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