Біля ЧАЕС горить ліс, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі
У Зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС відбуваються лісові пожежі, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі
Про це повідомляє офіційний Twitter МАГАТЕ.
"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння. МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться у повідомленні.
"Інформація, що отримується від ДСП "Чорнобильська АЕС" щодо параметрів безпеки та стану радіаційної ситуації на майданчику, свідчить про тенденцію сталого погіршення низки показників. Окупант продовжує грубо порушувати вимоги радіаційної безпеки та санітарно-пропускного режиму на підприємстві та в Зоні відчуження, що призводить до погіршення радіаційної ситуації на підприємстві та Зоні відчуження, а також сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі Зони відчуження", - повідомили у Верховній Раді України.
В межах зони відчуження продовжують фіксувати осередків займання за даними супутникових знімків Sentinel-2 європейського космічного агентства.
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