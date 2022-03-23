Біля ЧАЕС горить ліс, виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі

Про це повідомляє офіційний Twitter МАГАТЕ.



"Україна повідомила МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння. МАГАТЕ продовжує співпрацювати з органом ядерного регулювання України для отримання додаткової інформації про пожежну ситуацію біля Чорнобильської атомної електростанції", - йдеться у повідомленні.

#Україна повідомила #МАГАТЕ, що пожежники намагалися загасити лісові пожежі біля #Чорнобильської AEС. У Києві та на двох АЕС було виявлено незначне підвищення концентрації цезію в повітрі, яке не є суттєвим приводом для занепокоєння. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 23, 2022

Нагадаємо, у Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) "надзвичайно стурбовані" розвитком ситуації довкола захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

20 березня стало відомо, що Єврокомісія намагається спонукати країни ЄС накопичувати препарати йоду, інші ліки та захисні костюми, фактично готуючись до можливого ядерного інциденту.

23 березня ​​​​​​російські військові загарбники розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, вартість якої оцінюється у 6 млн євро.