Російські загарбники знищили і розграбували новітню лабораторію у Чорнобилі, вона коштувала 6 млн євро
Російські військові загарбники розграбували Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі, вартість якої оцінюється у 6 млн євро
Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження
"Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - йдеться у повідомленні.
На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів. Зараз вони в руках російських загарбників.
Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції:
- проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження - за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;
- аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій;
- розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.
- надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки;
- консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження;
- експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з радіоактивними відходами.
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