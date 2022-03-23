Російські загарбники знищили і розграбували новітню лабораторію у Чорнобилі, вона коштувала 6 млн євро

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження



"Російські окупанти розграбували та знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в м. Чорнобиль, яка є унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з РАВ (радіоактивні відходи), від кондиціонування до захоронення, а також на стадії досліджень та розробки технологій", - йдеться у повідомленні.



На базі лабораторії були високоактивні проби та зразки радіонуклідів. Зараз вони в руках російських загарбників.



Лабораторія виконувала стратегічні, унікальні функції:

проведення характеризації проб радіоактивних відходів із Чорнобильської зони відчуження - за фізичними, хімічними та радіаційними показниками;

аналітична допомога при проведенні перевірки відповідності стану упаковок кондиціонованих відходів до специфікацій;

розробка необхідних методик для здійснення контролю та стандартизації.

надання аналітичних послуг у питаннях державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки;

консультаційна підтримка органів державного управління у питаннях щодо шляхів реалізації Концепції розвитку зони відчуження;

експертно-аналітична та методична підтримка учасників процесу поводження з радіоактивними відходами.