27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, 6 серпня у Маріуполі 27 поліцейських принесли псевдомеру Костянтину Іващенку присягу на вірність російській окупаційній владі.

"Плюс 27 колаборантів - поліцейських. Вчора на сакральному місці окупантів поруч з пластиковою бабкою з прапором СРСР з благословіння церкви московського патріархату 27 мешканців Маріуполя та району принесли гауляйтеру Іващенку присягу на вірність окупантів. Працюємо над ідентифікацією мерзот. Відплата вже поруч", - пише Андрющенко.

У тимчасово окупованому Маріуполі рашисти розміновують територію лише там, де самі перебувають. Тому місто залишається небезпечним для мирних мешканців.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники організували так званий рок-концерт на території розбомбленого меткомбінату "Азовсталь".

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