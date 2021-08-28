28 серпня на фронті: поранено та травмовано 8 українських військових

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

Від початку доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстріляли наші позиції з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Також російські окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Водяного, що біля Донецька, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Травневого російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на межі Луганської та Донецької областей зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

В результаті обстрілу четверо військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 – бойові травмування. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – задовільний.

У штабі ООС запевнили, що наші воїни надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність.

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