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Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та заборони

28 серпня, 2023 понедiлок
09:00
Суспільство Успіння Богородиці

Щорічно 28 серпня православні та греко-католики відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці та Пріснодіви Марії. У народі день Успіння Богородиці ще називають Першою Пречистою. Це свято належить до дванадцяти найважливіших урочистостей у християнстві

Історія свята:

Успіння Пресвятої Богородиці, цей день вважають датою, коли закінчилось земне життя матері Ісуса Христа - святої Діви Марії. За християнською традицією свято прийнято називати успінням, а не смертю.

За стародавніми переказами - саме тоді відбулось зібрання апостолів в Єрусалимі для прощання та поховання Богородиці. Згідно з біблійськими легендами, за три дні до свого відходу з цього світу, перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл. Саме він розповів їй, що за три дні Діва Марія покине землю та підніметься на небеса до свого Сина.

У це день в Єрусалимі зібрались майже всі апостоли, щоб проститися з Богородицею. Протягом трьох днів та трьох ночей апостоли залишалися біля труни Божої Матері, співаючи псалми та вшановуючи її пам'ять.

Успіння Святої Богородиці відзначається як велика урочистість в східних християнських церквах - католицьких і православних, а також у вірменській церкві.

За старим юліанським календарем його відзначають 28 серпня. Але, враховуючи, що ПЦУ переходить на новоюліанський календар, тому з 1 вересня Успіння відзначатимуть 15 серпня.

У римо-католицькій церкві в такий день святкують урочистість Внебовзяття Діви Марії. Мова йде про подію, яка відбулася одразу після Успіння Марії.

Інша назва - Перша Пречиста, Успення.

Традиції та особливості свята:

  • Після Успіння дівчата у селах вже не займаються тяжкою роботою
  • Після Успіння Пресвятої Богородиці настає пора весіль
  • На це свято заведено відвідувати церковну службу, ставити свічку біля ікони та молитися за здоров'я всіх близьких. 
  • Вдома на Успіння накривають святковий стіл з сезонними фруктами та овочами, свининою, картоплею, медовухою.

Що не можна робити у цей день:

  • грати весілля
  • носити старе та брудне взуття
  • важко працювати
  • сваритися та ображатися
  • ходити босоніж по траві.
  • брати в руки колючі та ріжучі предмети
  • не бажано розводити в будинку вогонь
  • молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся

Проте легка праця цього дня не забороняється. Господині можуть випікати хліб та готувати консервацію на зиму.

Народні прикмети на 28 серпня:

  • Яка буде погода на першу Пречисту, такою чекай і осінь
  • Багато павутини на першу Пречисту віщує морозну і малосніжну зиму
  • Якщо на Успіння небо прикрасила веселка, то осінь порадує теплом
  • Якщо на Успіння побачити іній, це обіцяє холодну осінь і ранні морози.

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