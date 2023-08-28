Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та заборони

Історія свята:

Успіння Пресвятої Богородиці, цей день вважають датою, коли закінчилось земне життя матері Ісуса Христа - святої Діви Марії. За християнською традицією свято прийнято називати успінням, а не смертю.

За стародавніми переказами - саме тоді відбулось зібрання апостолів в Єрусалимі для прощання та поховання Богородиці. Згідно з біблійськими легендами, за три дні до свого відходу з цього світу, перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл. Саме він розповів їй, що за три дні Діва Марія покине землю та підніметься на небеса до свого Сина.

У це день в Єрусалимі зібрались майже всі апостоли, щоб проститися з Богородицею. Протягом трьох днів та трьох ночей апостоли залишалися біля труни Божої Матері, співаючи псалми та вшановуючи її пам'ять.

Успіння Святої Богородиці відзначається як велика урочистість в східних християнських церквах - католицьких і православних, а також у вірменській церкві.

За старим юліанським календарем його відзначають 28 серпня. Але, враховуючи, що ПЦУ переходить на новоюліанський календар, тому з 1 вересня Успіння відзначатимуть 15 серпня.

У римо-католицькій церкві в такий день святкують урочистість Внебовзяття Діви Марії. Мова йде про подію, яка відбулася одразу після Успіння Марії.

Інша назва - Перша Пречиста, Успення.

Традиції та особливості свята:

Після Успіння дівчата у селах вже не займаються тяжкою роботою

Після Успіння Пресвятої Богородиці настає пора весіль

На це свято заведено відвідувати церковну службу, ставити свічку біля ікони та молитися за здоров'я всіх близьких.

Вдома на Успіння накривають святковий стіл з сезонними фруктами та овочами, свининою, картоплею, медовухою.

Що не можна робити у цей день:

грати весілля

носити старе та брудне взуття

важко працювати

сваритися та ображатися

ходити босоніж по траві.

брати в руки колючі та ріжучі предмети

не бажано розводити в будинку вогонь

молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся

Проте легка праця цього дня не забороняється. Господині можуть випікати хліб та готувати консервацію на зиму.

Народні прикмети на 28 серпня: