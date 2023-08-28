Успіння Пресвятої Богородиці: традиції та заборони
Щорічно 28 серпня православні та греко-католики відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці та Пріснодіви Марії. У народі день Успіння Богородиці ще називають Першою Пречистою. Це свято належить до дванадцяти найважливіших урочистостей у християнстві
Історія свята:
Успіння Пресвятої Богородиці, цей день вважають датою, коли закінчилось земне життя матері Ісуса Христа - святої Діви Марії. За християнською традицією свято прийнято називати успінням, а не смертю.
За стародавніми переказами - саме тоді відбулось зібрання апостолів в Єрусалимі для прощання та поховання Богородиці. Згідно з біблійськими легендами, за три дні до свого відходу з цього світу, перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл. Саме він розповів їй, що за три дні Діва Марія покине землю та підніметься на небеса до свого Сина.
У це день в Єрусалимі зібрались майже всі апостоли, щоб проститися з Богородицею. Протягом трьох днів та трьох ночей апостоли залишалися біля труни Божої Матері, співаючи псалми та вшановуючи її пам'ять.
Успіння Святої Богородиці відзначається як велика урочистість в східних християнських церквах - католицьких і православних, а також у вірменській церкві.
За старим юліанським календарем його відзначають 28 серпня. Але, враховуючи, що ПЦУ переходить на новоюліанський календар, тому з 1 вересня Успіння відзначатимуть 15 серпня.
У римо-католицькій церкві в такий день святкують урочистість Внебовзяття Діви Марії. Мова йде про подію, яка відбулася одразу після Успіння Марії.
Інша назва - Перша Пречиста, Успення.
Традиції та особливості свята:
- Після Успіння дівчата у селах вже не займаються тяжкою роботою
- Після Успіння Пресвятої Богородиці настає пора весіль
- На це свято заведено відвідувати церковну службу, ставити свічку біля ікони та молитися за здоров'я всіх близьких.
- Вдома на Успіння накривають святковий стіл з сезонними фруктами та овочами, свининою, картоплею, медовухою.
Що не можна робити у цей день:
- грати весілля
- носити старе та брудне взуття
- важко працювати
- сваритися та ображатися
- ходити босоніж по траві.
- брати в руки колючі та ріжучі предмети
- не бажано розводити в будинку вогонь
- молодим дівчатам не можна 28 серпня стригти волосся
Проте легка праця цього дня не забороняється. Господині можуть випікати хліб та готувати консервацію на зиму.
Народні прикмети на 28 серпня:
- Яка буде погода на першу Пречисту, такою чекай і осінь
- Багато павутини на першу Пречисту віщує морозну і малосніжну зиму
- Якщо на Успіння небо прикрасила веселка, то осінь порадує теплом
- Якщо на Успіння побачити іній, це обіцяє холодну осінь і ранні морози.
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