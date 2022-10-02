30 вересня на виїзді з Василівки окупанти вручали дітям коробки цукерок з вибухівкою, - депутат Запорізької райради Кирильчук
Депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук розповів, що 30 вересня окупанти намагались організувати ще один теракт проти людей, які покидали тимчасово окуповані території
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Наші хлопці змогли зірвати ще один теракт, який готували російські військові. 30 вересня велика колона людей намагалась виїхати з окупованих територій через Василівку. Це були люди з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Людям вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію", - розповів Кирильчук
Депутат райради додав, що окупанти планували ще один теракт проти цивільного населення
"Люди проїжджали у Василівці російський блок-пост, де з них російські військові здирали останні гроші. На цьому ж контролі росіяни вручали дітям коробки з цукерками. Коли ці люди проїжджали наші пропускні пункти, то українські військові виявили у цих коробках вибухівку. Таким чином росіяни намагались влаштувати ще один теракт проти цивільного населення", - додав він.
- РФ близько 07:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88. Серед постраждалих є волонтери, котрі перевозять ліки на тимчасово окуповані території, евакуюють людей, а також ті, хто має родичів на загарбаній росіянами частині області.
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