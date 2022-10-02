Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Наші хлопці змогли зірвати ще один теракт, який готували російські військові. 30 вересня велика колона людей намагалась виїхати з окупованих територій через Василівку. Це були люди з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Людям вдалось виїхати на підконтрольну Україні територію", - розповів Кирильчук

Депутат райради додав, що окупанти планували ще один теракт проти цивільного населення

"Люди проїжджали у Василівці російський блок-пост, де з них російські військові здирали останні гроші. На цьому ж контролі росіяни вручали дітям коробки з цукерками. Коли ці люди проїжджали наші пропускні пункти, то українські військові виявили у цих коробках вибухівку. Таким чином росіяни намагались влаштувати ще один теракт проти цивільного населення", - додав він.

РФ близько 07:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 30, поранених - до 88. Серед постраждалих є волонтери, котрі перевозять ліки на тимчасово окуповані території, евакуюють людей, а також ті, хто має родичів на загарбаній росіянами частині області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb