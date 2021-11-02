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43% дорослих українців заявили, що не готові вакцинуватися, - опитування

2 листопада, 2021 вiвторок
21:34
Суспільство вакцина

В Україні 43% дорослих громадян не готові вакцинуватися від коронавірусу

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, 36% респондентів повідомили, що вже зробили перше або друге щеплення, 18% сказали, що готові вакцинуватися, 43% опитаних відповіли, що не готові щепитися від COVID-19.

"Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів", - зазначають соціологи.

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Крім того, 41% респондентів висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57% сказали, що не мають таких побоювань.

За здоров'я своїх близьких та рідних у зв'язку з пандемією непокояться 77% опитаних, не хвилюються - 23%.

"З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров'я в умовах пандемії дещо знизився. Найвищі показники хвилювання, як і у минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19", - повідомляє "Рейтинг".

Відповідальність за вакцинацію населення 37% опитаних покладають на міністра охорони здоров'я, 18% - на президента країни, 13% - на головного санітарного лікаря, 10% - на Верховну Раду, 3% - на пем'єр-міністра.

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"У порівнянні з весняними дослідженнями, кількість прихильників "жорсткого" карантину дещо зменшилася", - зазначають соціологи.

Запровадження локдауну підримують 54% опитаних (у квітні - 65%), не підтримують - 44%. При цьому респондентів, які не підтримують запровадження локдауну, відносно більше серед жителів сходу країни, населення середнього віку і тих, хто не боїться захворіти.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність:  2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. Терміни проведення: 21-23 жовтня 2021 року.

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