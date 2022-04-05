5 квітня завдяки гуманітарним коридорам евакуйовано 3 846 людей, - Верещук
Сьогодні, 5 квітня, вдалося перевезти з небезпечних зон, де триває війна з окупантами, 3 846 людей
Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
"По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них 1496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь. Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись. По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі. Також до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна", - написала Верещук.
Також вона додала, що з Луганської області вдалося евакуювати 1 080 людей.
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