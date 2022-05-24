Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Agence France-Presse.

Прокуратура взялася за справу, щоб гарантувати, що парк, у який за три місяці війни потрапило близько 50 снарядів, міг бути відкритим без ризику для громадськості, і, перш за все, визначити, чи є напади військовим злочином.

"Обстріл цивільних об’єктів, цивільної інфраструктури, спроби вбити мирних жителів та знищити культурну спадщину вважаються військовими злочинами. Випадкове потрапляння може статися один-два рази, але зареєстровано 56 пострілів. Це не нещасний випадок. У парк цілили свідомо", – сказав український прокурор Роман Петренко.

Також снаряди потрапили в невеликий театр і закритий ресторан у парку. Шрапнель досягла й пошкодила бронзові скульптури дітей, розкидані по території.

Для Джона Калпа, відставного американського солдата та американського саперника з американської некомерційної організації Bombs Tech Without Borders, теж немає сумніву, що росіяни свідомо стріляли по парку:

"Ми перевіряємо, що в парку та біля нього було випущено багато ракет і снарядів. Тут немає військової цілі. Це було зроблено свідомо, щоб викликати терор і страх серед мирного населення", – сказав Калп, який допомагає консультувати своїх українських колег.

Сьогодні, 24 травня, у Харкові, вперше за майже 90 днів, відновлює роботу метро, проїзд впродовж першого тижня буде безкоштовним.

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