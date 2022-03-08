Українці з областей, де тривають бойові дії, відтепер можуть отримати по 6500 грн, - Федоров
Жителі областей України, де тривають активні бойові дії, можуть отримати фінансову допомогу в розмірі 6500 грн у межах програми єПідтримка
Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Така функція стала доступною 8 березня. Виплату можна витратити на будь-що. Гроші можуть отримати працівники, за яких сплачують "Єдиний соціальний внесок", та підприємці, зареєстровані як ФОП.
"Хто може отримати допомогу? Наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп. Виплата спрямована, щоб підтримати населення у тих областях, де ведуться найактивніші бойові дії. Також це підтримає ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни", - йдеться у повідомленні.
Як отримати 6500 грн:
- Авторизуйтеся у Дії та оберіть послугу єПідтримка
- Оберіть картку єПідтримка. Якщо у вас її ще немає. Ви можете дізнатися, як її оформити за посиланням.
- Натисніть "Отримати допомогу"
- Очікуйте зарахування коштів.
"Ви можете подати заявку, навіть якщо вже отримали допомогу за вакцинацію", - зазначив міністр.
- Нагадаємо, майже 40 тис. щеплених підлітків оформили картку "єПідтримка".
- В межах програми єПідтримка безумовним лідером стало придбання книжок.
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