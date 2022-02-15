єПідтримка: Українці майже за два місяці витратили 1 млрд грн на книги
У рамках програми єПідтримка безумовним лідером стало придбання книжок – менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн
Про це повідомляє Урядовий портал.
Відомо, що загалом послугою скористалися вже понад 8,6 млн. українців – на карти українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн із отриманих коштів громадяни вже витратили.
Крім того, серед найпопулярніших видів витрат:
- книжкові магазини – 1 млрд грн;
- кінотеатри – 658 млн грн;
- театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн.
- Нагадаємо, з 7 лютого 2022 року підлітки можуть отримати виплати за COVID-вакцинацію.
- Повністю вакциновані від коронавірусу українці зможуть отримати виплати до 18 грудня 2022 року.
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