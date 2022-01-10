6 країн на Балканах провалили реформи на 700 млн євро кредитів, які взяли у ЄС, - аудит

Про це поввідомляє AP.



У звіті йдеться, що Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина та Косово продовжують демонструвати низький прогрес у боротьбі з корупцією чи втручанням у судову систему.

Ці країни взяли у ЄС кредити на загальну суму близько 700 млн євро на реформи протягом 2014-2020 років. У звіті відзначили, що кошти, спрямовані на зміни у судовій системі та правоохоронних органах, не призвели до жодних покращень, окрім незначних реформ в Албанії та Північній Македонії.

"Підтримка ЄС верховенства права на Західних Балканах точно не була успішною у здійсненні масових змін", - заявив співавтор звіту Юган Партс.

У звіті також йдеться, що основні проблеми пов’язані з відсутністю незалежності судів, втручанням у неї влади та корупцією.

7 грудня 2021 року уряд Косово заявив про намір вступити до Євросоюзу.