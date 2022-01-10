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Головна Світ 6 країн на Балканах провалили реформи на 700 млн євро кредитів, які взяли у ЄС, - аудит

6 країн на Балканах провалили реформи на 700 млн євро кредитів, які взяли у ЄС, - аудит

10 січня, 2022 понедiлок
23:05
Світ ЄС

Європейський суд аудиторів заявив, що шість балканських країн не виконали реформи щодо верховенства права, на які позичили у ЄС близько 700 млн євро

Про це поввідомляє AP.

У звіті йдеться, що Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина та Косово продовжують демонструвати низький прогрес у боротьбі з корупцією чи втручанням у судову систему.

Ці країни взяли у ЄС кредити на загальну суму близько 700 млн євро на реформи протягом 2014-2020 років. У звіті відзначили, що кошти, спрямовані на зміни у судовій системі та правоохоронних органах, не призвели до жодних покращень, окрім незначних реформ в Албанії та Північній Македонії.

"Підтримка ЄС верховенства права на Західних Балканах точно не була успішною у здійсненні масових змін", -  заявив співавтор звіту Юган Партс.

У звіті також йдеться, що основні проблеми пов’язані з відсутністю незалежності судів, втручанням у неї влади та корупцією. 

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Сербія
Боснія і Герцеговина
Чорногорія
Балкани
Північна Македонія
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