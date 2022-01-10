6 країн на Балканах провалили реформи на 700 млн євро кредитів, які взяли у ЄС, - аудит
Європейський суд аудиторів заявив, що шість балканських країн не виконали реформи щодо верховенства права, на які позичили у ЄС близько 700 млн євро
Про це поввідомляє AP.
У звіті йдеться, що Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина та Косово продовжують демонструвати низький прогрес у боротьбі з корупцією чи втручанням у судову систему.
Ці країни взяли у ЄС кредити на загальну суму близько 700 млн євро на реформи протягом 2014-2020 років. У звіті відзначили, що кошти, спрямовані на зміни у судовій системі та правоохоронних органах, не призвели до жодних покращень, окрім незначних реформ в Албанії та Північній Македонії.
"Підтримка ЄС верховенства права на Західних Балканах точно не була успішною у здійсненні масових змін", - заявив співавтор звіту Юган Партс.
У звіті також йдеться, що основні проблеми пов’язані з відсутністю незалежності судів, втручанням у неї влади та корупцією.
- 7 грудня 2021 року уряд Косово заявив про намір вступити до Євросоюзу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.37
Купівля 27.37Продаж 27.64
-
EUR
Купівля 30.82Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе