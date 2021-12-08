Косово має намір подати заявку на вступ до Євросоюзу

Про це повідомляється у заяві, випущеній після 4-го засідання Ради стабілізації та асоціації між Європейським Союзом та Косово.



У заяві йдеться, що під час засідання сторони обговорили повернення Косово до європейського шляху та відзначили позитивні зрушення в економіці країни.



Також зазначається, що сторони підтвердили необхідність продовження реформ у країні та важливість лібералізації візового режиму для громадян Косова.



На зустрічі підкреслили важливість участі Косово в конструктивному діалозі з Сербією за сприяння ЄС. Це має вирішальне значення для того, щоб Косово та Сербія просунулися на своїх європейських шляхах.



Під час зустрічі балканська країна заявила про свій намір вступити до ЄС. Засідання провели в Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косово Альбіна Курті.



Довідка: Косово - частково визнана держава на Балканах. Її незалежність, проголошену 17 лютого 2008 року, визнали 98 держав ООН, у тому числі більшість країн ЄС та США. Проте сусідня Сербія разом із Росією, Індією, Китаєм і деякими європейськими країнами досі не визнають самостійності Косово.



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