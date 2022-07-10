75 захисників Зміїного досі у полоні, - сестра полоненого бійця ЗСУ Дюльгер
Сестра військовослужбовця ЗСУ, який захищав острів Зміїний та зараз знаходиться у полоні, Анастасія Дюльгер розповіла, що не має зв'язку з братом
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".
"75 військових з острова Зміїний залишаються у полоні - це морські піхотинці та прикордонники. Вже п'ятий місяць, як мій брат та хлопці перебувають у полоні й ніхто нічого не знає. Ми зверталися у Міжнародний комітет Червоного Хреста і там відповіли, що російська сторона не дає доступу до наших хлопців. Звертались у ГУР - інформацію теж не надають. З родичами полонених ми писали колективний лист, але була відповідь, що вони займаються цією справою, а конкретних відповідей немає. Ми не знаємо, де вони знаходяться, не знаємо в якому вони стані. Вони не одягнені за сезоном", - наголосила Дюльгер.
Також сестра військовополоненого захисника розповіла про свого брата.
"Мого брата звати Щербан Дмитро Ігорьович, йому 21 рік. Дмитро служить 2.5 роки в українській армії, він рядовий. На початку лютого він поїхав на Зміїний. 24 лютого він зателефонував і сказав, що почався наступ РФ на Україну. Було дуже страшно, ми були в паніці. Востаннє я говорила з Дмитром 24 лютого. Він сказав, щоб ми не хвилювалися за нього, бо він переживає за нас. Більше контакту з ним не було", - зауважила Дюльгер.
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