Про це йдеться в опитуванні, яке проводила Соціологічна група "Рейтинг".

87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 4%, не проголосували б – 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – до п’яти років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% – за 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до Європейського Союзу.

Останнім часом суттєво зросла підтримка вступу до НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 76%, проти – 10%, не проголосували б 12%. У березні 2022 підтримували вступ до Альянсу 68%.

На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО обережніше сприймається мешканцями Сходу країни (55% - за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).

СГ "Рейтинг" зазначає, що опитування проводилось в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент дослідження відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 18-19 червня 2022 р.

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