Або Тюмень, або Уфа: куди окупанти "евакуюють" жителів Запорізької області

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров зазначив, що план окупантів Запорізької області з псевдоевакуації населення прифронтових територій "доживає останні дні".

"За анонсами окупантів, безкоштовні місця для тимчасового розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують", - розповів Федоров.

Тому російські загарбники пропонують українцям "евакуюватися" до російських Тюмені та Уфи, але місцеві жителі не погоджуються.