Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Або Тюмень, або Уфа: куди окупанти "евакуюють" жителів Запорізької області

Або Тюмень, або Уфа: куди окупанти "евакуюють" жителів Запорізької області

27 травня, 2023 субота
20:13
Війна з Росією евакуація

Окупанти у Запорізькій області планують "евакуйовувати" українців до Тюмені та Уфи

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров зазначив, що план окупантів Запорізької області з псевдоевакуації населення прифронтових територій "доживає останні дні".

"За анонсами окупантів, безкоштовні місця для тимчасового розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують", - розповів Федоров.

Тому російські загарбники пропонують українцям "евакуюватися" до російських Тюмені та Уфи, але місцеві жителі не погоджуються.

  • Росіяни вивозять документацію з окупованої Запорізької АЕС і закликають персонал виїжджати.
  • Нагадаємо, що з тимчасово окупованих територій Херсонської області виїжджають росіяни, яких "відрядили" з території РФ. Загарбники "евакуюють" їх у першу чергу.
Україна
Росія
Мелітополь
окуповані території
Запорізька область
Читайте також:
Петро Черник
26 травня, 2023 п'ятниця
Якщо ракета-перехоплювач вдарить по ядерній зброї, ядерного вибуху не буде, - військовий експерт Черник
Віталій Портников
26 травня, 2023 п'ятниця
Закликаю політиків і журналістів говорити правду своїм співвітчизникам про можливі варіанти розвитку подій, - Портников
Лі Хуей
26 травня, 2023 п'ятниця
Китай пропонує залишити Росії окуповані території України й таким чином завершити війну, – WSJ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.04
    Продаж 40.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
27 травня
21:09
В Одесі розшукується 15-річна дівчина
В Одесі розшукується 15-річна дівчина
21:00
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
Музей історії Києва встановив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову"
20:43
Еліна Світоліна
Світоліна обіграла росіянку і вперше після закінчення декрету виграла турнір WTA
20:30
БМП. вбиті росіяни
Генштаб уточнив дані про втрати РФ: знищеної техніки стало більше
20:25
Баварія, Ліга чемпіонів
"Баварія" стала чемпіоном Німеччини з футболу
20:01
OPINION
Володимир Єрмоленко
Росіяни видають себе за подвійних жертв
19:56
ЗСУ. кулемет
В окупованому Луганську пологовий будинок передали ПВК Вагнера, - Генштаб ЗСУ
19:54
Німеччина уряд
Німеччина відкличе понад 100 держслужбовців з РФ
19:53
Лукашенко
Лукашенку стало зле у Москві, проведено промивання крові, - білоруський опозиціонер Цепкало
19:43
Ексклюзив
Скоріш за все Україна видобуватиме менше газу, бо експорт заборонено, - очільник асоціації "Нафта і газ України" Закревський
19:26
Ексклюзив
Перемога України прискорить розпад Росії, - американський аналітик Бугайский
19:22
Сайт патріарха
"Мы верим в ЗСУ". На сайті резиденції патріарха Кирила хакери розмістили молитву за український контрнаступ
19:12
Ексклюзив
суддя Олексій Тандир
"Повірте мені, я не міг". Суддя Тандир заперечує, що пив спиртне за кермом
19:00
Ексклюзив
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин планує прийти до влади силовим шляхом, - генерал Мусаєв
18:55
Данія
Данія створила інвестиційний фонд для України на суму в 1 млрд крон
18:49
Ексклюзив
Засідання ВРП у справі судді Олексія Тандира. 27 травня 2023 року
Вища рада правосуддя схвалила взяття під варту судді Тандира
18:32
Ексклюзив
До села Ягідне на Чернігівщині повернулися понад 85% жителів, - очільниця громади
18:30
Росіяни вдарили по Степногірску на Запоріжжі: двоє поранених
18:06
OPINION
Олександр Вільчинський
Неповерненці
18:00
Ексклюзив
Євген Пригожин
Патрушев і брати Ковальчуки об'єднаються навколо Пригожина, - експерт із безпеки Мусаєв
17:44
знищені окупанти
За тиждень у Маріуполі російські військові втратили понад 400 окупантів, - міськрада
17:34
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, чому Україна налагоджує зв'язки з Африкою
17:13
Дмитро Кулеба
Китайський посол не закликав до припинення вогню та не заперечував територіальну цілісність України, - Кулеба
16:59
Ексклюзив
УПЦ МП
Журналісти "Слідство.Інфо" з'ясували, що храми УПЦ МП у Києві збудовані незаконно
16:57
обстріл, ППО
В окупованому Маріуполі чутно вибухи, попередньо, спрацювала російська ППО, - міськрада
16:56
Путін Гаага
Росія буде загрозою для НАТО навіть без Путіна, - командувач ВПС Британії
16:49
штурм капітолію
У справі про штурм Капітолію винесли вирок ще двом членам організації Oath Keepers
16:42
Куп'янськ, Харківщина
Росіяни обстріляли село Шипувате на Харківщині: загинула одна жінка, поранений чоловік
16:26
посівна, трактор
На захоплених територіях Запоріжжя окупанти реєструють усю сільгосптехніку
16:26
Twitter
Twitter вийшов з кодексу ЄС про дезінформацію, - Bloomberg
16:07
Ексклюзив
ОДКБ
ОДКБ розвалиться через поразку РФ у війні проти України, - експерт із безпеки Мусаєв
16:03
OPINION
Валерій Пекар
Що чекає на Росію?
16:02
Хімічна зброя
"Хімічна зброя з коптерів": ГУР попереджає про підготовку росіянами нової провокації
15:55
Партнерський матеріал
“Нам тут жити”: в Україні стартує масштабний проєкт із розмінування
15:54
на фото польські військові
Польща вдвічі збільшить чисельність армії
15:52
Поліція США - ілюстрація
Не поховав близько півсотні людей і привласнив кошти: у США директор похоронного бюро визнав себе винним
15:24
лічильник води
У Житомирі тариф на водопостачання та водовідведення підвищиться на 56%
15:16
Косово - Сербія
НАТО закликало владу Косова до негайної деескалації напруги
15:13
Мей Маск, мати Ілона Маска
"Оскар для інфлюенсерів": Мей Маск нагородили в Каннах
15:11
Путін Гаага
Трибунал для Путіна: Міжнародна асоціація правників ухвалила резолюцію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV