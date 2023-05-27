Або Тюмень, або Уфа: куди окупанти "евакуюють" жителів Запорізької області
Окупанти у Запорізькій області планують "евакуйовувати" українців до Тюмені та Уфи
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Федоров зазначив, що план окупантів Запорізької області з псевдоевакуації населення прифронтових територій "доживає останні дні".
"За анонсами окупантів, безкоштовні місця для тимчасового розміщення евакуйованих у Криму закінчились, у Генічеську залишилось дві бази, у Бердянську вже не пропонують", - розповів Федоров.
Тому російські загарбники пропонують українцям "евакуюватися" до російських Тюмені та Уфи, але місцеві жителі не погоджуються.
- Росіяни вивозять документацію з окупованої Запорізької АЕС і закликають персонал виїжджати.
- Нагадаємо, що з тимчасово окупованих територій Херсонської області виїжджають росіяни, яких "відрядили" з території РФ. Загарбники "евакуюють" їх у першу чергу.
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