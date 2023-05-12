Про це в ефірі Еспресо розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Запорізька АЕС зараз не працює. Рівень радіації в області та на станції в нормі. Ворог використовує ЗАЕС як базу для озброєння та важкої техніки. Є інформація, що росіяни вивозять з станції всю документацію та закликають робітників виїжджати з Енергодару. Є персонал, який там залишається. Більш того, там є співробітники МАГАТЕ, які це контролюють. Я думаю, що вони все роблять для того, щоб не допустити будь-якої катастрофи, яка може відбутися. Все це поки контрольовано", - сказав він.