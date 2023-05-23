"Евакуація" окупантів з Херсонщини: Центр нацспротиву дізнався, кого вивозять у першу чергу
З тимчасово окупованих територій Херсонської області виїжджають росіяни, яких "відрядили" з території РФ. Загарбники "евакуюють" їх у першу чергу
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У тимчасово окупованих Скадовську та Залізному Порту, що на Херсонщині, триває евакуація росіян. Працівники різних галузей, яких "відрядили" на ТОТ з території РФ, терміново виїхали з території України. Їх евакуювали в першу чергу", - розповіли в ЦНС.
Також триває мародерство з боку російських військових. Окупанти вивозять награбоване вантажівками в бік Криму.
- Росіяни вивозять документацію з окупованої Запорізької АЕС і закликають персонал виїжджати.
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