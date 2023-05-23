Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У тимчасово окупованих Скадовську та Залізному Порту, що на Херсонщині, триває евакуація росіян. Працівники різних галузей, яких "відрядили" на ТОТ з території РФ, терміново виїхали з території України. Їх евакуювали в першу чергу", - розповіли в ЦНС.

Також триває мародерство з боку російських військових. Окупанти вивозять награбоване вантажівками в бік Криму.