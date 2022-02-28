Абрамович на прохання України приїхав у Білорусь для сприяння українсько-російським перемовинам
Російсько-ізраїльський мільярдер і власник ФК "Челсі" Роман Абрамович відповів на прохання українських офіційних осіб допомогти переговорам між Росією та Україною
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Російсько-ізраїльський мільярдер Роман Абрамович, який має тісні зв’язки з єврейськими громадами України та Росії, перебуває в Білорусі для допомоги в переговорах між російською та українською делегацією в рамках зусиль щодо припинення війни. Зазначається, що Київ попросив Абрамовича посприяти у проведенні переговорів.
Посол України в Ізраїлі Євген Корнічук не коментував участь Абрамовича до переговорів, але сказав, що "ми цінуємо кожного, хто може допомогти, якщо у нього достатньо впливу".
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