Про це повідомляє Financial Times.

Рішення про продаж Truphone за символічну суму пов'язане з санкціями, запровадженими проти Абрамовича у ЄС та Британії.

Новими власниками стануть німецький бізнесмен, співзасновник компанії з виробництва уживаних автомобілів Auto1 Хакан Коч та його діловий партнер, колишній керівник телекомунікаційних компаній та приватний інвестор Піррос Куссіос. Вони отримають 90% та 10% акцій компанії відповідно. Угода буде закрита у червні.

Truphone продає контракти корпоративним клієнтам, у тому числі банкам, які потребують доступу до безпечної мережі та відсутності плати за роумінг для співробітників.

25 травня британський уряд дозволив продаж за 4,25 млрд фунтів футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу.

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