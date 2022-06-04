Абрамович продасть мобільного оператора Truphone за 1 фунт, - FT
Російський олігарх Роман Абрамович через санкції буде вимушений продати телекомунікаційну компанію Truphone за 1 фунт
Про це повідомляє Financial Times.
Рішення про продаж Truphone за символічну суму пов'язане з санкціями, запровадженими проти Абрамовича у ЄС та Британії.
Новими власниками стануть німецький бізнесмен, співзасновник компанії з виробництва уживаних автомобілів Auto1 Хакан Коч та його діловий партнер, колишній керівник телекомунікаційних компаній та приватний інвестор Піррос Куссіос. Вони отримають 90% та 10% акцій компанії відповідно. Угода буде закрита у червні.
Truphone продає контракти корпоративним клієнтам, у тому числі банкам, які потребують доступу до безпечної мережі та відсутності плати за роумінг для співробітників.
- 25 травня британський уряд дозволив продаж за 4,25 млрд фунтів футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу.
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