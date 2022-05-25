Про це повідомила державний секретар Британії з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс у twitter.

"Уряд видав ліцензію, яка дозволяє продаж "Челсі". Враховуючи санкції, які ми запровадили проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника. Ми задоволені, що кошти від продажу не отримає Роман Абрамович чи інші особи, які потрапили під санкції", - написала Дорріс.

Раніше продаж "Челсі" дозволила англійська Прем’єр-ліга. Новим власником лондонського клубу стане американський консорціум Clearlake Capital на чолі з мільярдером Тодом Болі, який також є співвласником бейсбольного клубу "Лос-Анджелес Доджерс".

Роман Абрамович був власником "Челсі" з 2003 року.

7 травня стало відомо, що Роман Абрамович продав "Челсі".

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