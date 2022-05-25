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Британський уряд дозволив продаж за 4,25 млрд фунтів футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу

25 травня, 2022 середа
14:00
Спорт Челсі

Уряд Великої Британії дав дозвіл на продаж "Челсі", який належав російському олігарху Роману Абрамовичу

Про це повідомила державний секретар Британії з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс у twitter

"Уряд видав ліцензію, яка дозволяє продаж "Челсі". Враховуючи санкції, які ми запровадили проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника. Ми задоволені, що кошти від продажу не отримає Роман Абрамович чи інші особи, які потрапили під санкції", - написала Дорріс. 

Раніше продаж "Челсі" дозволила англійська Прем’єр-ліга. Новим власником лондонського клубу стане американський консорціум Clearlake Capital на чолі з мільярдером Тодом Болі, який також є співвласником бейсбольного клубу "Лос-Анджелес Доджерс".

Роман Абрамович був власником "Челсі" з 2003 року. 

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футбол
санкції
Челсі
Велика Британія
Роман Абрамович
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