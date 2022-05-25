Британський уряд дозволив продаж за 4,25 млрд фунтів футбольного клубу "Челсі", який належав Абрамовичу
Уряд Великої Британії дав дозвіл на продаж "Челсі", який належав російському олігарху Роману Абрамовичу
Про це повідомила державний секретар Британії з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Надін Дорріс у twitter.
"Уряд видав ліцензію, яка дозволяє продаж "Челсі". Враховуючи санкції, які ми запровадили проти тих, хто пов’язаний з Путіним, і криваве вторгнення в Україну, довгострокове майбутнє клубу може бути забезпечене лише за нового власника. Ми задоволені, що кошти від продажу не отримає Роман Абрамович чи інші особи, які потрапили під санкції", - написала Дорріс.
Раніше продаж "Челсі" дозволила англійська Прем’єр-ліга. Новим власником лондонського клубу стане американський консорціум Clearlake Capital на чолі з мільярдером Тодом Болі, який також є співвласником бейсбольного клубу "Лос-Анджелес Доджерс".
Роман Абрамович був власником "Челсі" з 2003 року.
- 7 травня стало відомо, що Роман Абрамович продав "Челсі".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.18
Купівля 34.18Продаж 35.75
-
EUR
Купівля 36.06Продаж 38.07
- Актуальне
- Важливе