Абрамович продав "Челсі" за 2,5 млрд фунтів стерлінгів

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Новими власниками футбольного клубу стане група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Болі.

Проте транзакція ще потребує схвалення британського уряду, який у березні ввів санкції проти Абрамовича через російське вторгнення в Україну. А також погодження від Англійської прем’єр-ліги – члени консорціуму повинні відповідати правилам ліги для власників та директорів клубів.

До групи Болі входять інвестиційна компанія Clearlake Capital, швейцарський бізнесмен Хансьорг Вісс і генеральний директор Guggenheim Partners Марк Волтер. Частка Clearlake складатиме близько 61%.

Також Болі та Волтер є співвласниками команди "Лос-Анджелес Доджерс" Вищої ліги бейсболу.

Попередньо повідомляли про 6 претендентів на покупку активів у світовому клубі "Челсі".