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Абрамович продав "Челсі" за 2,5 млрд фунтів стерлінгів

7 травня, 2022 субота
05:02
Світ Абрамович

Російський олігарх Роман Абрамович під тиском санкцій продав футбольний клуб "Челсі" за 2,5 млрд фунтів стерлінгів

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Новими власниками футбольного клубу стане група інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Болі.

Проте транзакція ще потребує схвалення британського уряду, який у березні ввів санкції проти Абрамовича через російське вторгнення в Україну. А також погодження від Англійської прем’єр-ліги – члени консорціуму повинні відповідати правилам ліги для власників та директорів клубів.

До групи Болі входять інвестиційна компанія Clearlake Capital, швейцарський бізнесмен Хансьорг Вісс і генеральний директор Guggenheim Partners Марк Волтер. Частка Clearlake складатиме близько 61%.

Також Болі та Волтер є співвласниками команди "Лос-Анджелес Доджерс" Вищої ліги бейсболу.

  • Попередньо повідомляли про 6 претендентів на покупку активів у світовому клубі "Челсі".

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футбол
Абрамович
Челсі
санкції проти Росії
війна з Росією
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