Абрамович через санкції продає футбольний клуб "Челсі". Стали відомі претенденти, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Еспресо.TV

Мільярдер виставив лондонський клуб на продаж після російського вторгнення в Україну, що спонукало уряд Великобританії покласти на нього далекосяжні санкції за зв’язки з режимом президента Володимира Путіна.

Той, хто прийде на посаду, буде мати дуже серйозний актив: коли Абрамович купив клуб приблизно за 150 мільйонів фунтів стерлінгів (197 мільйонів доларів) у 2003 році, він не вигравав вищий дивізіон Англії з 1955 року. З моменту його приходу, клуб виграв 21 трофей, у тому числі п'ять національних чемпіонств і два титули Ліги чемпіонів УЕФА.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій був у п’ятницю. То ж сьогодні Bloomberg оприлюднив перелік претендентів:

1. Тодд Болі

Колишній президент Guggenheim Partners Тодд Болі бере участь у торгах за "Челсі" у партнерстві з Clearlake Capital, швейцарським мільярдером Хансьоргом Віссом і підприємцем Джонатаном Голдстайном, який уже брав участь у торгах на купівлю іншого англійського суперклубу "Тоттенхем".

2. Нік Кенді

Британський забудовник Нік Кенді заявив пізно в п’ятницю, що він готовий вкласти понад 2 мільярди фунтів стерлінгів у "Челсі" з групою, що складається з південнокорейської фінансової групи Hana і C&P Sports Group. Забудовник Кенді сказав, що планує побудувати новий стадіон "світового класу", і сказав, що вболівальники "Челсі" відіграватимуть певну роль в управлінні клубом.

3. Сім'я Кен Гріффін і Ріккетс

Засновник Citadel Кен Гріффін об'єднався з родиною Рікеттів, власниками Chicago Cubs. Якщо їм це вдасться, вони приєднаються до ряду інших американських власників у Прем’єр-лізі, включаючи родину Крєнке в "Арсеналі" та Глейзерс в "Манчестер Юнайтед".

4. Джош Харріс і Мартін Бротон

Джош Харріс, співзасновник Apollo Global Management Inc об'єднався з Мартіном Бротоном, колишнім головою British Airways Plc і Liverpool FC. Харріс є міноритарним власником кількох спортивних клубів. Він також має частку в Крістал Пелас, яку йому, ймовірно, доведеться продати, щоб зробити ставку на "Челсі".

5. Oaktree Capital

За словами людини, яка обізнана з ситуацією, Oaktree Capital також планував брати участь у торгах. Його попередні фінансові вкладення у футбол включають надання боргового фінансування спонсорам міланському Inter.

6. Вуді Джонсон

Власник New York Jets і колишній посол США у Великобританії Вуді Джонсон теж працював над пропозицією. 74-річний Джонсон є спадкоємцем імперії споживчих товарів Johnson & Johnson.

Нагадаємо, напередодні США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича

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