Абрамович через санкції продає футбольний клуб "Челсі". Стали відомі претенденти, - Bloomberg
Наразі відомо про шість претендентів на один із найбажаніших активів у світовому футболі
Про це повідомляє Bloomberg, інформує Еспресо.TV
Мільярдер виставив лондонський клуб на продаж після російського вторгнення в Україну, що спонукало уряд Великобританії покласти на нього далекосяжні санкції за зв’язки з режимом президента Володимира Путіна.
Той, хто прийде на посаду, буде мати дуже серйозний актив: коли Абрамович купив клуб приблизно за 150 мільйонів фунтів стерлінгів (197 мільйонів доларів) у 2003 році, він не вигравав вищий дивізіон Англії з 1955 року. З моменту його приходу, клуб виграв 21 трофей, у тому числі п'ять національних чемпіонств і два титули Ліги чемпіонів УЕФА.
Кінцевий термін подання тендерних пропозицій був у п’ятницю. То ж сьогодні Bloomberg оприлюднив перелік претендентів:
1. Тодд Болі
Колишній президент Guggenheim Partners Тодд Болі бере участь у торгах за "Челсі" у партнерстві з Clearlake Capital, швейцарським мільярдером Хансьоргом Віссом і підприємцем Джонатаном Голдстайном, який уже брав участь у торгах на купівлю іншого англійського суперклубу "Тоттенхем".
2. Нік Кенді
Британський забудовник Нік Кенді заявив пізно в п’ятницю, що він готовий вкласти понад 2 мільярди фунтів стерлінгів у "Челсі" з групою, що складається з південнокорейської фінансової групи Hana і C&P Sports Group. Забудовник Кенді сказав, що планує побудувати новий стадіон "світового класу", і сказав, що вболівальники "Челсі" відіграватимуть певну роль в управлінні клубом.
3. Сім'я Кен Гріффін і Ріккетс
Засновник Citadel Кен Гріффін об'єднався з родиною Рікеттів, власниками Chicago Cubs. Якщо їм це вдасться, вони приєднаються до ряду інших американських власників у Прем’єр-лізі, включаючи родину Крєнке в "Арсеналі" та Глейзерс в "Манчестер Юнайтед".
4. Джош Харріс і Мартін Бротон
Джош Харріс, співзасновник Apollo Global Management Inc об'єднався з Мартіном Бротоном, колишнім головою British Airways Plc і Liverpool FC. Харріс є міноритарним власником кількох спортивних клубів. Він також має частку в Крістал Пелас, яку йому, ймовірно, доведеться продати, щоб зробити ставку на "Челсі".
5. Oaktree Capital
За словами людини, яка обізнана з ситуацією, Oaktree Capital також планував брати участь у торгах. Його попередні фінансові вкладення у футбол включають надання боргового фінансування спонсорам міланському Inter.
6. Вуді Джонсон
Власник New York Jets і колишній посол США у Великобританії Вуді Джонсон теж працював над пропозицією. 74-річний Джонсон є спадкоємцем імперії споживчих товарів Johnson & Johnson.
- Нагадаємо, напередодні США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе