США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича
Ці літаки шести російських авіакомпаній отримали "чорну мітку" від уряду Сполучених Штатів через те, що порушили попередні санкції, накладені на авіацію РФ
Про спеціальні заходи йдеться у повідомлення Міністерства транспорту США, інформує Еспресо.TV
У переліку 99 літаків Boeing російських авіакомпаній та бізнес-джет Романа Абрамовича. Бюро промисловості та безпеки Мінторгу ідентифікувало, що ці борти літали до Росії в порушенні введених 24 лютого заходів щодо експортного контролю, які забороняють експорт до Росії та Білорусі літаків та запчастин для них.
Зокрема у списку 33 літаки "Аерофлоту", 23 - Azur Air, 14 - Nordwind, 12 - Utair, 12 - вантажної авіакомпанії AirBridgeCargo і 5 - "Авіастар-ТУ".
Мінторг США заявив, що направить різним компаніям по всьому світу повідомлення про те, що заправка, технічне обслуговування, ремонт, надання запчастин або послуг комерційним та приватним літакам, які літали до Росії з порушенням правила експортного контролю США, вимагають дозволу.
Компаніям, які надають ці послуги без дозволу, загрожують суттєві тюремні терміни, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші обмеження.
"Забороняючи цим літакам отримувати будь-які послуги, у тому числі за кордоном, [ми] фактично забороняємо міжнародні рейси з Росії на цих літаках", - йдеться в заяві Мінторгу США.
Профільний російський авіаційний телеграм канал "Авіаторщина" повідомляє, що через нові обмеження авіакомпанія Azur Air сьогодні скасувала усі міжнародні рейси. Йдеться про три евакуаційні польоти у Єгипет, з метою вивезення туристів, які застрягли там після введення санкцій.
Також видання відзначає, що американські обмеження торкаються і тих літаків, які перебувають у власності авіакомпанії та змінили реєстрацію на російську.
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