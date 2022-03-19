США наклали спеціальні санкції на 100 російських літаків, зокрема й на бізнес-джет Абрамовича

Про спеціальні заходи йдеться у повідомлення Міністерства транспорту США, інформує Еспресо.TV

У переліку 99 літаків Boeing російських авіакомпаній та бізнес-джет Романа Абрамовича. Бюро промисловості та безпеки Мінторгу ідентифікувало, що ці борти літали до Росії в порушенні введених 24 лютого заходів щодо експортного контролю, які забороняють експорт до Росії та Білорусі літаків та запчастин для них.

Зокрема у списку 33 літаки "Аерофлоту", 23 - Azur Air, 14 - Nordwind, 12 - Utair, 12 - вантажної авіакомпанії AirBridgeCargo і 5 - "Авіастар-ТУ".

Мінторг США заявив, що направить різним компаніям по всьому світу повідомлення про те, що заправка, технічне обслуговування, ремонт, надання запчастин або послуг комерційним та приватним літакам, які літали до Росії з порушенням правила експортного контролю США, вимагають дозволу.

Компаніям, які надають ці послуги без дозволу, загрожують суттєві тюремні терміни, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші обмеження.

"Забороняючи цим літакам отримувати будь-які послуги, у тому числі за кордоном, [ми] фактично забороняємо міжнародні рейси з Росії на цих літаках", - йдеться в заяві Мінторгу США.

Профільний російський авіаційний телеграм канал "Авіаторщина" повідомляє, що через нові обмеження авіакомпанія Azur Air сьогодні скасувала усі міжнародні рейси. Йдеться про три евакуаційні польоти у Єгипет, з метою вивезення туристів, які застрягли там після введення санкцій.

Також видання відзначає, що американські обмеження торкаються і тих літаків, які перебувають у власності авіакомпанії та змінили реєстрацію на російську.

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