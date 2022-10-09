Абсолютна підлість, абсолютне зло: Зеленський про удари РФ по Запоріжжю
Президент України Володимир Зеленський назвав масований удар росіян по житлових кварталах Запоріжжя абсолютною підлістю та злом
Про це Зеленський написав у telegram.
"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - запевнив Зеленський.
- У ніч проти 9 жовтня ворог атакував ракетами житловий сектор у Запоріжжя: відомо про 12 загиблих.
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