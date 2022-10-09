Про це Зеленський написав у telegram.

"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - запевнив Зеленський.

У ніч проти 9 жовтня ворог атакував ракетами житловий сектор у Запоріжжя: відомо про 12 загиблих.

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