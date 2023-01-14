Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Іноуе, він відмовився від чемпіонських поясів у легшій вазі (до 53,5 кг) заради переходу в другу легшу категорію (до 55 кг).

"Я хотів би повідомити вам, що я поверну усі чотири пояси, кожен з яких для мене пам'ятний. У 2023 році я хотів би піднятися на одну вагову категорію і кинути виклик тамтешнім чемпіонам. В легшій вазі мені більше нічого робити та немає суперника, з яким я хотів би битися", - розповів Іноуе.

13 грудня 2022 року японець нокаутував британця Пола Батлера та заволодів титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Наоя Іноуе займає друге місце в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. Очолює його українець Олександр Усик, який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF.

13 грудня Наоя Іноуе нокаутував Пола Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в легшій вазі.

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