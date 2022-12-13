Про це повідомляє Еспресо.TV.

13 грудня у Токіо Іноуе нокаутував Батлера у 11-му раунді. Таким чином він став абсолютним чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 53,5 кг).

Японець володів титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Він відібрав у Батлера пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Наоя Іноуе наразі займає друге місце в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. Очолює його українець Олександр Усик, який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF.

13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb