Головний переслідувач Усика у рейтингу The Ring переміг нокаутом та став абсолютним чемпіоном
Японський боксер Наоя Іноуе нокаутував британця Пола Батлера та став абсолютним чемпіоном світу в найлегшій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
13 грудня у Токіо Іноуе нокаутував Батлера у 11-му раунді. Таким чином він став абсолютним чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 53,5 кг).
Японець володів титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBC (Всесвітньої боксерської ради) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Він відібрав у Батлера пояс WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Наоя Іноуе наразі займає друге місце в рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring. Очолює його українець Олександр Усик, який є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA та IBF.
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13 грудня WBA зобов'язала Олександра Усика провести захист чемпіонського титулу в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
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