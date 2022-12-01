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Адміністратору збірної України з футболу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків

1 грудня, 2022 четвер
17:17
Кримінал Олександр Кісткін

Його клієнтам називають зірок донецького "Шахтаря" та відомих футбольних агентів, які таким чином "відмивали" кошти

Про повідомлення підозри інформують у Бюро економічної безпеки України.

Детективи БЕБ встановили, що у період 2016-2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн грн. Він приховав ці доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн грн.

У 2018 році, вже бувши зареєстрованим як фізична особа-підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн грн.

Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн грн.

Досудове розслідування цього кримінального провадження вели за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Спортивне видання Tribuna.com повідомляє, що провадження відкрито проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна, який працює в штабі головної команди з 2016 року.

В грудні 2020 року головне слідче управління Державної фіскальної служби України відкрило кримінальне провадження, щоб розслідувати факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Тоді, за даними слідства, правоохоронці встановили, що в період з 2016 по 2020 роки Кісткін ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах та проводив у відділеннях Приватбанк та ПУМБ фінансові операції з безпідставного перерахування та зняття готівкових коштів, з метою їх легалізації на загальну суму понад 130 млн грн.

Справа набула чималого розголосу, адже у ній фігурують відомі футбольні агенти, зокрема Вадим Шаблій, а також теперішні та колишні гравці основного складу донецького "Шахтаря".

Слідчі вивчили рух коштів на банківських рахунках Кісткіна і виявили перелік контрагентів, з якими в основному він взаємодіяв. Це насамперед голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій П'ятов, ексгравець донеччан, а сьогодні головний тренер "Дніпра-1" Олександр Кучер, а також відомий футбольний агент Вадим Шаблій.

Так, окрім П'ятова та Кучера, в списку контрагентів у справі Кісткіна фігурують також Ярослав Ракицький, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Сергій Кривцов, Богдан Бутко, Жуніор Мораєш, Василь Кобін та Микола Матвієнко. Від них усіх на рахунки Олександра впродовж вказаного періоду надходили кошти.

Паралельним списком, за даними видання, прямо або опосередковано йдуть футбольні агенти. Окрім Шаблія, це Максим Дудченко, Олексій Альохін та Олександр Карпов. Також в справі фігурує дружина Шаблія Марина.

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Спорт
футбол
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