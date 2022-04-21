Адміністрація Байдена найняла відставного генерала координувати надання зброї Україні, - CNN
Білий дім найняв генерала у відставці Террі Вольф, щоб той допоміг скоординувати сотні мільйонів доларів військової допомоги, що США спрямовують до України
Про це повідомляє CNN.
Два джерела в адміністрації Байдена повідомили CNN, що Террі Вольф нещодавно приєднався до Ради національної безпеки, щоб допомогти координувати допомогу в галузі безпеки, яку США та їхні партнери надають Україні.
Відзначається, що Вольф - тризірковий генерал у відставці та офіцер танкових військ з досвідом роботи у Пентагоні, Об'єднаному штабі, Державному департаменті та Раді національної безпеки. У армії США тризіркові офіцери як правило мають звання генерал-лейтинанта.
- Додамо, що ВПС США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для задоволення вимог України
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