ВПС США розробили безпілотники Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон
ВПС США розробили систему безпілотних літальних апаратів спеціально для задоволення вимог України
Про це CNN розповів представник Пентагону Джон Кірбі.
"Вони були швидко розроблені ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав Кірбі.
121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який в четвер оголосив президент Джо Байден.
"Ці безпілотники забезпечують можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost", - додав Кірбі.
Він також сказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США "проробляє" ці вимоги з українськими військовими.
- Додамо, що новий пакет військової допомоги США на $800 млн включає 72 одиниці 155-мм гаубиць та 144 000 артилерійських боєприпасів, 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць; понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost; польове обладнання та запасні частини.
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