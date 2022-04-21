ВПС США розробили безпілотники Phoenix Ghost спеціально для потреб України, - Пентагон

Про це CNN розповів представник Пентагону Джон Кірбі.

"Вони були швидко розроблені ВПС у відповідь саме на українські вимоги", - сказав Кірбі.

121 апарат Phoenix Ghost увійшов у новий пакет допомоги США для України, який в четвер оголосив президент Джо Байден.

"Ці безпілотники забезпечують можливості, аналогічні до безпілотних систем серії Switchblade, але не такі самі. Існують відмінності в можливостях Phoenix Ghost", - додав Кірбі.

Він також сказав, що нова система вимагатиме певної мінімальної підготовки досвідчених операторів БПЛА, і що міністерство оборони США "проробляє" ці вимоги з українськими військовими.

Додамо, що новий пакет військової допомоги США на $800 млн включає 72 одиниці 155-мм гаубиць та 144 000 артилерійських боєприпасів, 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць; понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost; польове обладнання та запасні частини.

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