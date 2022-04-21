Пентагон озвучив деталі нової військової допомоги Україні від США
У Пентагоні розповіли про вміст нового пакету військової допомоги для України на 800 млн доларів
Про це після пресконференції повідомив речник Міноборони Джон Кірбі.
Зокрема, США нададуть Україні:
- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;
- 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;
- понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;
- польове обладнання та запасні частини.
"Наразі Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 4 мільярди доларів з моменту приходу до влади адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 3,4 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого", – додають у повідомленні.
Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для виявлення та надання Україні додаткових можливостей.
- 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів.
- Також США забороняють заходити у свої порти морським суднам, пов'язаним з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе