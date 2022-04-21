Пентагон озвучив деталі нової військової допомоги Україні від США

Про це після пресконференції повідомив речник Міноборони Джон Кірбі.



Зокрема, США нададуть Україні:

72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;

72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;

понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;

польове обладнання та запасні частини.

"Наразі Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 4 мільярди доларів з моменту приходу до влади адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 3,4 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого", – додають у повідомленні.



Сполучені Штати також продовжують співпрацю зі своїми союзниками та партнерами для виявлення та надання Україні додаткових можливостей.

21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів.

Також США забороняють заходити у свої порти морським суднам, пов'язаним з Росією.