США забороняють заходити у свої порти морським суднам, пов'язаним з Росією
Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Відтепер жодному російському кораблю не дозволять заходити в американські порти
Про це заявив у зверненні президент США Джо Байден.
"Я оголошую про те, що Сполучені Штати будуть також забороняти заходити російським кораблям до портів, як зробила Європа. Жоден корабель під російським прапором не зможе пришвартуватися в жодному з наших портів. Це дуже важливий крок, узгоджений з європейськими партнерами, Канадою та іншими країнами", – розповів він.
Таким чином США позбавляє Росію переваг міжнародної економічної системи, якими вона користувалася в минулому.
- Також 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць.
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