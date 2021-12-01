Адвокати Майдану опублікували документальний фільм про розгін протестів у 2013 році
Адвокатська дорадча група, що представляє інтереси постраждалих від дій влади під час Революції Гідності, опублікувала документальний фільм про розгін акції протесту на Майдані Незалежності у листопаді 2013 року
Про це Адвокатська дорадча група повідомила у Facebook.
"Це - посекундна відеореконструкція подій розгону протестувальників силовиками 30 листопада 2013 року. Вона зібрана з 4000 файлів - це майже 100 гігабайт фото та відео очевидців. Автор - Юрій Гончарук", - зазначили адвокати.
Проєкт реалізували 375 доброчинців за підтримки платформи "Велика ідея" та Міжнародного фонду "Відродження".
Документальний фільм "Розгін Майдану" доступний на YouTube за посиланням.
Довідка: у ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності спецпідрозділ "Беркут" жорстоко розігнав активістів, які протестували проти рішення влади зупинити підготовку до Угоди про Асоціацію з ЄС. Внаслідок придушення протесту постраждало щонайменше 79 людей. Після цього акції протесту почалися по всій країні та перетворилися на Революцію Гідності.
- Нагадаємо, 21 листопада Національний музей Революції Гідності опублікував на YouTube документальний фільм про культуру домовляння під час Революції Гідності "Як домовлявся Майдан".
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