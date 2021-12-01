Адвокати Майдану опублікували документальний фільм про розгін протестів у 2013 році

Про це Адвокатська дорадча група повідомила у Facebook.



"Це - посекундна відеореконструкція подій розгону протестувальників силовиками 30 листопада 2013 року. Вона зібрана з 4000 файлів - це майже 100 гігабайт фото та відео очевидців. Автор - Юрій Гончарук", - зазначили адвокати.



Проєкт реалізували 375 доброчинців за підтримки платформи "Велика ідея" та Міжнародного фонду "Відродження".



Документальний фільм "Розгін Майдану" доступний на YouTube за посиланням.



Довідка: у ніч на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності спецпідрозділ "Беркут" жорстоко розігнав активістів, які протестували проти рішення влади зупинити підготовку до Угоди про Асоціацію з ЄС. Внаслідок придушення протесту постраждало щонайменше 79 людей. Після цього акції протесту почалися по всій країні та перетворилися на Революцію Гідності.





Нагадаємо, 21 листопада Національний музей Революції Гідності опублікував на YouTube документальний фільм про культуру домовляння під час Революції Гідності "Як домовлявся Майдан".

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