Аджика. Рецепт приготування
Пропонуємо вам рецепт гостренької аджики за традиційним абхазьким рецептом. Просто, швидко і смачно!
Інгредієнти (орієнтовно на 60-65 порцій):
- Помідори - 2,5 кг
- 1 кг болгарського перцю
- 1 кг яблук
- 1 кг моркви
- 7 гострих перців стручкових
- Товчений часник - 200 г
- Оцет - 1 склянка (9%)
- Одна склянка соняшникової олії
- Одна склянка цукру
- Сіль – чверть склянки
Рецепт приготування аджики в домашніх умовах:
- Нарізаємо помідори
- Нарізаємо яблука
- Нарізаємо моркву
- Нарізаємо гострий перець
- Очищуємо болгарський перець від серцевини і також нарізаємо
- Усі ці продукти пропускаємо через м'ясорубку
- Складаємо все в каструлю
- Варимо на малому вогні одну годину
- Після цього додаємо спеції
- Перемішуємо
- Знімаємо з вогню
- Додаємо товчений часник
- Додаємо цукор
- Додаємо сіль
- Додаємо оцет
- Додаємо соняшникову олію
- Дуже добре все вимішуємо
- Закриваємо готовий продукт поліетиленовою кришкою
- Вживати аджику можна одразу
- А можна зробити заготівлі аджики на зиму
Смачного!
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