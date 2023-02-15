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Аджика. Рецепт приготування

15 лютого, 2023 середа
14:00
рецепти Аджика. Рецепт приготування

Пропонуємо вам рецепт гостренької аджики за традиційним абхазьким рецептом. Просто, швидко і смачно!

Інгредієнти (орієнтовно на 60-65 порцій):

  • Помідори - 2,5 кг
  • 1 кг болгарського перцю
  • 1 кг яблук
  • 1 кг моркви
  • 7 гострих перців стручкових
  • Товчений часник - 200 г 
  • Оцет - 1 склянка (9%)
  • Одна склянка соняшникової олії
  • Одна склянка цукру
  • Сіль – чверть склянки

Рецепт приготування аджики в домашніх умовах:

  • Нарізаємо помідори
  • Нарізаємо яблука
  • Нарізаємо моркву
  • Нарізаємо гострий перець
  • Очищуємо болгарський перець від серцевини і також нарізаємо
  • Усі ці продукти пропускаємо через м'ясорубку
  • Складаємо все в каструлю
  • Варимо на малому вогні одну годину
  • Після цього додаємо спеції 
  • Перемішуємо
  • Знімаємо з вогню
  • Додаємо товчений часник
  • Додаємо цукор
  • Додаємо сіль
  • Додаємо оцет
  • Додаємо соняшникову олію
  • Дуже добре все вимішуємо
  • Закриваємо готовий продукт поліетиленовою кришкою
  • Вживати аджику можна одразу
  • А можна зробити заготівлі аджики на зиму

Смачного!

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