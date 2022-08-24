"АЕК Ларнака" - "Дніпро-1": букмекери знецінили шанси українців на вихід у Лігу Європи
Завтра, 25 серпня, у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" зіграє в гостях проти кіпрського "АЕК Ларнаки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери впевнені, що після поразки в першому матчі 1:2, СК "Дніпро-1" не зуміє здолати "АЕК Ларнаку" у повторній зустрічі. На прохід українців у груповий етап Ліги Європи коефіцієнт 6,5. Кіпріотів оцінили в 1,27.
Команда, яка програє, проведе єврокубковий сезон у Лізі конференцій.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф раунд. Перший матч
25 серпня
"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна)
Ларнака, стадіон "АЕК Арена"
Початок о 19:00
Пряма трансляція на "2+2"
- 18 серпня у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака".
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