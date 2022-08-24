Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери впевнені, що після поразки в першому матчі 1:2, СК "Дніпро-1" не зуміє здолати "АЕК Ларнаку" у повторній зустрічі. На прохід українців у груповий етап Ліги Європи коефіцієнт 6,5. Кіпріотів оцінили в 1,27.

Команда, яка програє, проведе єврокубковий сезон у Лізі конференцій.

Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф раунд. Перший матч

25 серпня

"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна)

Ларнака, стадіон "АЕК Арена"

Початок о 19:00

Пряма трансляція на "2+2"

18 серпня у першому матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи СК "Дніпро-1" програв кіпрському "АЕК Ларнака".

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