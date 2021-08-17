Аеропорт "Херсон" закриється на реконструкцію до кінця року
Аеропорт "Херсон" закриється з 20 вересня до кінця року для реконструкції злітно-посадкової смуги
Про це у Facebook повідомила пресслужба аеропорту "Херсон".
"У зв'язку з реалізацією проєкту реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту "Херсон" з 1 вересня в аеропорту розпочнеться робота з реконструкції злітно-посадкової смуги", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аеропорт буде повністю закритий з 20 вересня до завершення реконструкції, яка орієнтовно планується на кінець грудня 2021 року.
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