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Аеропорт Венеції через чайок зупинив роботу на більше як годину

14 жовтня, 2023 субота
04:08
Світ аеропорт, Італія ,Венеція

Аеропорт Венеції у п’ятницю був закритий понад годину, а рейси були перенаправлені в інші міста через присутність на території зграї чайок

Про це повідомляє BBC.

Аеропорт Marco Polo у Венеції закрили о 09:45 за місцевим часом, а вже об 11:20 він працював у штатному режимі. Заплановані авіарейси були перенаправлені до Тревізо, Верони, Трієста, та Мілану.

Загалом, за час припинення діяльності венеційського летовища було скасовано чотирнадцять авіарейсів, тоді як ще кілька були затримані.

Аеропорт Марко Поло просив вибачення у пасажирів, які постраждали від збою.

Зіткнення із птахами в аеропортах найчастіше трапляються під час зльоту та посадки та можуть завдати шкоди літакам, йдеться у матеріалі.

  • У кінці серпня у Британії стався масштабний збій систем управління повітряним рухом – влада виключила кібератаку і вирішити ситуацію через декілька днів.
  • У вересні антимонопольне відомство Італії розпочало розслідування проти найбільшого лоукостера Європи Ryanair, звинувативши його у зловживанні панівним становищем на ринку.
Італія
аеропорти
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