Аеропорт Венеції через чайок зупинив роботу на більше як годину
Аеропорт Венеції у п’ятницю був закритий понад годину, а рейси були перенаправлені в інші міста через присутність на території зграї чайок
Про це повідомляє BBC.
Аеропорт Marco Polo у Венеції закрили о 09:45 за місцевим часом, а вже об 11:20 він працював у штатному режимі. Заплановані авіарейси були перенаправлені до Тревізо, Верони, Трієста, та Мілану.
Загалом, за час припинення діяльності венеційського летовища було скасовано чотирнадцять авіарейсів, тоді як ще кілька були затримані.
Аеропорт Марко Поло просив вибачення у пасажирів, які постраждали від збою.
Зіткнення із птахами в аеропортах найчастіше трапляються під час зльоту та посадки та можуть завдати шкоди літакам, йдеться у матеріалі.
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