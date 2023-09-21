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Італія звинувачує Ryanair у зловживанні панівним становищем на ринку країни

21 вересня, 2023 четвер
00:28
Світ Ryanair

Антимонопольне відомство Італії розпочало розслідування проти найбільшого лоукостера Європи Ryanair, звинувативши його у зловживанні панівним становищем на ринку

Про це повідомляє FТ.

Італійський регулятор вважає, що Ryanair, який у країні посідає чільне місце за кількістю маршрутів і рейсів, намагається збільшити вплив на ринок, пропонуючи інші туристичні послуги, як-то бронювання готелів та оренда автомобілів.

Це, підозрює відомство, шкодить туристичним агенціям Італії, які змушені купувати авіаквитки через платформу бронювання, що ставить їх у "значно менш сприятливі умови" стосовно цін та послуг.

Ryanair у відповідь привітав розслідування антимонопольного регулятора Італії, яке "дасть зрозуміти пасажирам, що вони повинні бронювати (квитки. – Ред.) напряму".

Перевізник також риторично здивувався відсутності розслідування про те, чому ціни на рейси Ryanair й послуги, пропоновані туристичними агентствами, часто набагато вищі, ніж на його сайті.

Розслідування щодо Ryanair в Італії відкрили після того, як перевізник розкритикував плани уряду країни обмежити ціни на авіаперельоти до та з італійських островів. Зрештою Рим від цієї ідеї відмовився.

За даними італійської влади, у 2022 році Ryanair перевіз 45,7 мільйона пасажирів в Італії. На перевізника припадає близько 37% національного й міжнародного ринку перевезень у країні.

  • Нагадаємо, у кінці січня О'Лірі заявляв, що Ryanair набирає велику кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб одразу після завершення війни відновити роботу в Україні.
  • 28 лютого керівництво Ryanair оголосило, що авіакомпанія готова запустити авіарейси з аеропорту Кишинева після того, як про відхід з летовища оголосив WizzAir.
  • 20 квітня генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що лоукостер готовий швидко відновити польоти в Україну, щойно літати в країні стане безпечно.
  • 20 липня під час візиту в Київ керівництво Ryanair пообіцяло відновити польоти вже через 8 тижнів після відкриття повітряного простору з Києва, Львова та Одеси. Також розповіли про інші плани щодо України.

Економіка
Італія
аеропорти
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