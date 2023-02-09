Агент КГБ Кірілл та його друзі
Хто з церковних ієрархів, окрім предстоятеля РПЦ патріарха Кирила, працював на комітет державної безпеки
Патріарх Кірілл — агент КГБ "Міхайлов". Ніколи такого не було, і ось знову...
А якби ви прочитали книжку Фельштинського "Від червоного терору до мафіозної держави" у моєму чудовому перекладі, то знали б про Кірілла давно, а не дивувалися б зараз швейцарським газетам!
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Ладно, тримайте ще список церковної агентури РПЦ:
"Абат" – митрополит Волоколамський і Юр'ївський Пітірім (Костянтин Володимирович Нечаєв);
"Адамант" – митрополит Ювеналій (Володимир Кирилович Поярков);
"Павєл" – митрополит Воронезький Мефодій (Микола Федорович Нємцов);
"Островскій" – митрополит Мінський Філарєт (Кирило Варфоломійович Вахромєєв);
"Святослав" – митрополит Никодим (Борис Георгійович Ротов); у 1970 році йому було доручено тимчасове управління патріаршими парафіями Північної та Південної Америки; потім очолював Відділ зовнішніх церковних зносин РПЦ;
"Топаз" – архієпископ Калузький Клімєнт (Герман Михайлович Капалін);
"Реставратор" – архієпископ Вільнюський Хризостом (Георгій Федорович Мартішкін);
"Чітатєль" – предстоятель Латвійської православної церкви митрополит Олександр (Олександр Іванович Кудряшов);
"Кузнєцов" – Олексій Сергійович Буєвський, співробітник Відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ;
"Нєстєровіч" – Віталій Михайлович Боровий, почесний настоятель московського храму Воскресіння Словущого на Успенському вражку;
"Анатолій" – Іван Іванович Миролюбов, співробітник Відділу зовнішніх церковних зносин РПЦ.
"Вперше у складі радянської делегації взяв участь у генеральній сесії ЮНЕСКО агент "Адамант" з-поміж ієрархів РПЦ… розглянуто 5 особистих і робочих справ на агентів територіальних органів, рекомендованих для просування до керівної ланки Російської православної церкви. Начальник 4[-го] відділу полковник Тимошевський"
1983 рік. "У Москві з 28 вересня по 3 жовтня ц.р. у Видавничому відділі Московської Патріархії проходила зустріч представників церковної преси, в роботі якої брало участь 12 іноземців [...] Через агентів "Абата" і "Григорія" на іноземців здійснений політично вигідний вплив. Начальник 4[-го] відділу полковник Романов".
1988 рік. "Вперше у складі радянської делегації взяв участь у генеральній сесії ЮНЕСКО агент "Адамант" з-поміж ієрархів РПЦ… розглянуто 5 особистих і робочих справ на агентів територіальних органів, рекомендованих для просування до керівної ланки Російської православної церкви. Начальник 4[-го] відділу полковник Тимошевський".
1989 рік. "На об'єкті обслуговування Видавничий відділ Московської Патріархії встановлений агент "Вили" [...] випущений і поширюється у церковному і навколоцерковному середовищі черговий номер журналу «Слово», який видається під контролем нашої агентури. Начальник 4[-го] відділу полковник Тимошевський".
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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