Патріарх Кирило у 70-ті роки шпигував на КДБ у Швейцарії, - SonntagsZeitung

Про це повідомляють швейцарські недільні ЗМІ, розповідає SwissInfo.

Франкомовна швейцарська газета Le Matin Dimanche і німецькомовна газета SonntagsZeitung з посиланням на розсекречені архіви стверджують про те, що на території Швейцарської Конфедерації майбутній російський релігійний лідер працював на Комітет державної безпеки СРСР і здійснював розвідувальну діяльність.

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"Як повідомляється, Кирило займався шпигунством, працюючи в Женеві як офіційний представник Московського патріархату при Всесвітній раді церков (ВРЦ). Місія Кирила, кодове ім'я якого було "Михайлов", полягала також у тому, щоб впливати на Раду, щільно інфільтровану у 1970-х та 1980-х роках радянськими агентами", - зазначає SwissInfo.

При цьому РПЦ відмовилася коментувати імовірну шпигунську діяльність Кирила в Женеві, а ВРЦ зі свого боку каже, що у неї "немає жодної інформації" з цього питання.