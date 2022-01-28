Агент РФ планував теракти в Одесі: СБУ оприлюднила докази

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Записи, оприлюднені спецслужбою, містять окремі фрагменти розмови між російським агентом і виконавцем.



Ідеться про понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу; підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС; щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета; стосовно планування серії терактів в Одеській області, зокрема на території військової частини.



Зловмисника взяли під варту та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.



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