Агент РФ планував теракти в Одесі: СБУ оприлюднила докази
СБУ опублікувала докази планування терактів у Одесі, які збирався скоїти російський агент
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Записи, оприлюднені спецслужбою, містять окремі фрагменти розмови між російським агентом і виконавцем.
Ідеться про понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу; підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС; щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета; стосовно планування серії терактів в Одеській області, зокрема на території військової частини.
Зловмисника взяли під варту та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
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