Агента ФСБ, який коригував удари по Кропивницькому, засудили на 15 років

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки зібрала обґрунтовані докази вини на ще одного агента ФСБ. Він виконував вороже завдання щодо коригування російських повітряних ударів по Кропивницькому. За вказівкою російської спецслужби агент мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі. За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту", - пише СБУ.

Працівники СБУ затримали зловмисника наприкінці січня 2023 року під час встановлення ним "GPS-навідника" на міську електропідстанцію.

Суд призначив агенту ФСБ покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За частиною 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (прим. - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"Ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед навколишніх", - йдеться у повідомленні.